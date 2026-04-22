Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor’da forma giyen Dean Lico, yaptığı açıklamayla takıma veda etti.

Boluspor ile 2027 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Arnavut oyuncu yaptığı açıklamada Boluspor’dan ayrılığını belirtti.

Liço, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bugünden itibaren artık Boluspor’un bir parçası değilim, sözleşmemi feshetmeye karar verdim. Öncelikle bu zor koşullarda gösterdikleri çaba için takım arkadaşlarıma, orada çalışan tüm insanlara ve birlikte çalıştığım tüm antrenörlere teşekkür etmek istiyorum. Birlikte geçirdiğimiz güzel anları her zaman hatırlayacağım. Takıma ve tüm taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum, Boluspor’un gelecekte başarılı olmasını umuyorum.”