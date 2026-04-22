Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı konut ve işyeri satış istatistiklerine göre Çorum'da konut satış oranları bir yılda %26,5 artarak 615 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde toplam konut satış sayısı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 oranında azalarak 113 bin 367 oldu.

615 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının %0,5'i Çorum'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 35. sırada yer aldı.

Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 665 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 236 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 7 bin 278 konut satışı ve %6,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Hakkari, 45 ile Ardahan ve 64 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Çorum'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda %50,0 artarak 135 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı %0,5 ile 35. sırada yer aldı.

Çorum'da diğer konut satış sayısı bir yılda %21,2 artarak 480 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 oranında azalarak 87 bin 389 oldu. Türkiye'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %77,1'dir.

Çorum'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından %0,5'lik pay alarak 36. sırada yer aldı.



