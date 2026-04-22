Eğitim-İş Çorum Şubesi, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamda eğitim görmesi, öğretmenlerin, öğrencilerin, okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla imza kampanyası başlattı.

Bu çerçevede Kadeş Barış Meydanı yanında imza standı açıldı.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, “Okulların güvenliği için verdiğimiz haklı mücadelemiz devam ediyor. Bizler Eğitim-İş olarak sadece kendi üyelerimize değil, tüm eğitim emekçilerine ve halkımıza söz verdik. Okullar güvenli hale gelene kadar, her okula kadrolu güvenlik görevlisi atanana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu nedenle tüm illerimizde stant açıyoruz. İmza kampanyamız 30 Mayıs’a kadar devam edecek” dedi.

İmza standının 30 Mayıs’a kadar her gün açık olacağını bildiren Demirel, “Birlikte, dayanışmayla başaracağız” diyerek, tüm Çorum halkının desteğini beklediklerini kaydetti.

İmza kampanyasına; Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, sendika yöneticileri ile vatandaşlar destek verdi.



