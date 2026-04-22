Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Kargı köyünde geleneksel olarak yağmur ve şükür duası programı düzenlendi.

Yağmur duasına Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da katıldı.

Kaymakam Duman, vatandaşlarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de yapılan dualara eşlik etti.

Kurak geçen dönemlerin ardından bereketli bir sezon geçirilmesi temennisiyle gerçekleştirilen yağmur duasında, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Köy meydanında düzenlenen etkinlikte, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, ardından eller semaya açılarak yağmur ve şükür duası edildi.

Programa katılan vatandaşlar, yapılan duaların kabul olması ve tarım sezonunun bereketli geçmesi için niyazda bulundu.

Program sonunda katılımcılara ikramlarda bulunulurken, etkinlik samimi bir atmosferde sona erdi.