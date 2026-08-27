Çorum'u Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı köyüne Kültür Merkezi yapıldı.
Aşağı Fındıklı Köyü Satılmış Kalınsazlıoğlu Kültür Merkezi için açılış töreni düzenlendi.
İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu tarafından yapılan duanın ardından kültür merkezi kurdele kesilmesiyle açıldı.
Açılışa Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Aşağı Fındıklı Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çırakoğlu, AFDER Dernek Başkanı Ramazan Kalınsaz, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, köy sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta davetlilere yemek ikramında bulunuldu.
Muhabir: Çorum Hakimiyet