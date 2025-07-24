Çorum'un İskilip ilçesinde 44 köyde yangın hortumu dağıtıldı.

Çorum ve Türkiye'de son günlerde anız ve orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Bu kapsamda harekete geçen İskilip Kaymakamlığı yangın vanası olan köylere yangın hortumu dağıttı.

44 KÖY TESPİT EDİLDİ

İskilip Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yangın vanası olan ancak yangın hortumu bulunmayan 44 köy olduğu tespit edildi.

Kaymakamlık, ilçeye bağlı 44 köye yangın vanalarında kullanılmak üzere yangın hortumu ve aparatları dağıtılmaya başlandığını duyurdu.

UYGULAMALI OLARAK GÖSTERİLDİ

Dağıtım esnasında hortumların nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

BÜTÜN KÖYLERE DAĞITILACAK

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından en kısa sürede bütün köylerimizde yangın hortumu dağıtımının tamamlanacağı belirtildi.