Çorum'da Valilik ve Kaymakamlıklarda çalışacak 500 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

16 Nisan 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Ekim 2024’te sona erecek TYP için kura çekimi İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Valilik ve kaymakamlıklara giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

Program kapsamında Çorum merkezde 350, Alaca 18, Bayat 11, Boğazkale 7, Dodurga 8, İskilip 20, Kargı 9, Laçin 7, Mecitözü 8, Oğuzlar 7, Ortaköy 8, Osmancık 20, Sungurlu 20 ve Uğurludağ'da 7 kişi olmak üzere toplam 500 kişi istihdam edilecek.

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