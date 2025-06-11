Çorum'da 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74’üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66’ıncı maddeleri uyarınca tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgede sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle Çorum'da orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirildi ve bu kapsamda il genelindeki bütün ormanlara giriş yasağı getirildi.

15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında şu kararlar alındı;

Orman İşletme Müdürlükleri/Orman İşletme Şeflikleri tarafından ormancılık faaliyeti kapsamında izin verilenler, görevlendirilmiş yetkililer ormanlara girebilecektir.

Sahipsiz hayvanlarını beslemek amacıyla orman alanlarına girmek isteyen vatandaşlarımız, hangi mevkide ve ne zaman besleme yapacaklarını ilgili Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanlık alanlara girip hayvanları besleyebilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşları tarafından kiraya verilen ilimizdeki piknik ve mesire yerleri işleticileri, orman idaresi ile yapmış oldukları sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklardır. Piknik mesire yerlerinde dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak yasaktır. İşleticilerin alması gereken tedbirler, orman teşkilatının ilgili birimleri tarafından takip edilecek ve denetlenecektir.

Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak yasaktır.

Orman Yasasının 31 ve 32’inci maddeleri kapsamında olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (YEDAŞ, TEDAŞ ve TEİAŞ) enerji nakil hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, orman teşkilatı tarafından gerekli görülmesi halinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.

İlçe Kaymakamlıklarımız ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (Çorum'daki Orman İşletme Müdürlükleri) koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak yangınların önlenmesi ve muhtemel yangınlara karşı etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.