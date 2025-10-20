Çorum Belediyesi Çorum Park'ta yapılacak çalışma nedeniyle Albayrak Caddesi'nden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ne giden yol yarından itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Çorum Park'ta başlatılacak yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında, proje alanına çevresindeki sokaklar 21.10.2025 tarihi itibariyle geçici olarak araç trafiğine kapatılacak, yayalar için güvenli geçiş koridorları oluşturulacaktır. Sürücülerimizin alternatif güzergâhlar kullanmaları gerekmektedir." denildi.