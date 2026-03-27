Çorum'da Çorum Park'ın içinde Hanımeli Yöresel Market hizmete açılıyor.

Ekim ayında Eski Kültür Sitesi yıkılarak yerine yapılan demir kubbe yıkılarak altındaki kafede yenileme çalışması başlatılmıştı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Çorum Park'taki eski kafenin yerine Çorum'un en büyük ve en donanımlı Hanımeli Yöresel Market'in açılacağını duyurdu.

5 aydır çalışmaların devam ettiği mekanda incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Aşgın; "Şehrimizin dört bir yanında hizmete sunduğumuz ve kısa sürede hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazanan Çorum Belediyesi Hanımeli Yöresel satış noktalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. En büyük ve donanımlı Hanımeli Yöresel mağazamız olacak "Hanımeli Yöresel Premium"da tüm Çorum, yerel tarım ve hayvancılık birliklerimiz ile kadın kooperatiflerimizin ürünleri de dahil yerli, kaliteli ve güvenilir birçok ürüne en uygun fiyata ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.