Yeşilçam’ın unutulmaz komedi yapımlarından “Hasip ile Nasip”in yeni nesil uyarlaması için Çorum ve İskilip’te haftalardır devam eden film çekimleri tamamlandı.

15 Ağustos’ta İskilip’te “Bismillah” denilerek başlayan çekimler, ilçenin tarihi sokakları, doğal güzellikleri ve farklı mekanlarında gerçekleştirilen sahnelerle devam etti.

İskilip'in yanı sıra Çorum'da da eski belediye binası ve tarihi yerlerde çekilen filme Çorum halkı büyük ilgi gösterdi.

Kahkahası, eğlencesi ve bolca güzel anısıyla unutulmaz bir film hem Çorum halkını hem de sinema severleri bekliyor.

Yapımcılığını Greenart / Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Çorum'da çekilen filmde Hasip ve Nasip'in ezeli rekabeti sete de taşındı.

Alper Kul’un Nasip’i, Toygan Avanoğlu’nun Hasip’i, Didem Balçın’ın Perihan’ı canlandırdığı filmde, ikilinin bitmek bilmeyen rekabeti ve birbirlerine karşı kurdukları planlar, eğlenceli sahneleri de beraberinde getiriyor.

UFUK ÖZKAN KAYMAKAMA HAYAT VERECEK

Ufuk Özkan’ın Kaymakam rolüyle izleyici karşısına çıkacağı filmin oyuncu kadrosunda üçüncü belediye başkan adayı olarak Selim Erdoğan yer alıyor. Çorum Merkez ve İskilip’te çekimleri devam eden Hasip ile Nasip’in oyuncu kadrosunda Barış Başar, Taner Ayyıldız, Oğuzhan Mengübeti, Mekin Sezer, Emir Sefa Yıldırım, Yağmur Dinç ve Berfin Tosuner bulunuyor.

16 EKİM’DE SİNEMALARDA

Yeşilçam’ın unutulmaz karakterleri Hasip ve Nasip’i yeni oyuncularla buluşturan film, 16 Ekim 2026’da sinemaseverlerle buluşacak.