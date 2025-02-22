Çorum ve Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-21 Şubat tarihleri arasında ortak DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.