Çorum'un İskilip ilçesinde, düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş açarak halkın can güvenliğini tehlikeye atan şahıslara yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şahıslara geçit vermiyor.

Bu kapsamda, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yürütülen çalışmalar neticesinde, Çorum'un İskilip ilçesi ile Ankara'da belirlenen 11 şahsa ait evlerde arama yapıldı.

Aramalarda 9 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 918 adet tabanca fişeği ve 283 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İskilip Adliyesine sevk edildi