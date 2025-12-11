Çorum'da 7 ayrı suçtan 17 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar "Herkesin birebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "mala zarar verme", "Askeri Ceza Kanununa muhalefet", "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından cezası bulunan firari, işlemlerinin ardından tutuklandı.