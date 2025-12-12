İçişleri Bakanlığı tarafından Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve hayırseverlerin destekleriyle Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 123 yeni araç için hizmete alım töreni düzenlendi.

Çorum’da emniyet ve jandarma teşkilatının araç filosu 123 yeni araçla güçlendirildi.

Hizmete alınan araçlar için fuar alanında tören düzenlendi.

Törene Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Talip Kurt, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, kurum müdürleri, STK temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Programın açılış konuşmasın yapan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Talip Kurt; “Çorum’da emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha hızlı ve daha etkin sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik hizmet kalitesinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak bu araçlar İçişleri Bakanlığımızın, Çorum Valiliğimizin, kamu kurumlarımız ve hayırsever iş insanları ile vakıf üyelerimizin destekleriyle bugün envanterimize dahil edilmektedir. Devlet-vatandaş işbirliğinin güzel bir örneği olan bu hizmetin gerçekleşmesinde büyük emeği olan başta valimiz olmak üzere milletvekillerimize, belediye başkanımıza, ilçe kaymakamlarımıza tüm hayırsever işadamlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Araçlarımızın başta teşkilatlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm kolluk kuvvetlerimize kazasız görevler diliyorum.” dedi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın konuşmasında araçların hem emniyet hem de jandarma teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunarak, yeni hizmet araçlarının Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Ali Çalgan’a, milletvekillerine ve hayırsever işadamlarına teşekkür etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise Çorum’daki emniyet yatırımlarını değerlendirdi.

Samsun yolu üzerinde Türkiye’de sadece 4 tane olan Polis Eğitim ve Moral Merkezi’nin inşaatının büyük oranda bittiğini dile getiren Ahlatcı; “İnşallah emniyet güçlerimiz Türkiye’de sayılı illerde olan bu tesisten faydalanacak.” şeklinde konuştu

Eski Bahçelievler Polis Karakolu’nun yanına yapılan yeni modern karakola Çorumlu şehidimiz Emre Beker’in ismi verilmesi için girişimlerde bulunduklarını aktaran Ahlatcı, yeni karakol binasının Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son olarak bir konuşma yapan Vali Ali Çalagan ise “İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın vermiş olduğu talimat doğrultusunda ülke genelinde emniyet ve jandarma teşkilatları ile sahil güvenlik komutanlığı hizmetlerinde kullanılan 10 yaş üzeri araçların yenilenmesi amacıyla kapsamlı bir kampanya başlatılmıştı. Ülkemiz genelinde başarıyla yönetilen bu kampanya sonucunda bakanlığımız tarafından 81 ilde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığına toplam 9 bin 200 tahsis edildi. Çorum’a da İçişleri Bakanlığımız, Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve hayırsever işadamlarımızın destekleriyle 123 araç hizmete alınmıştır. Yeni araçlarımız emniyet ve jandarma teşkilatımızın kapasitesini artırmak adına atılmış önemli bir adımdır. Bu sayede kolluk birimlerimiz daha etkin ve daha hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri araç şoförlerine anahtarları takdim etti.

Tören 123 yeni aracın kortej geçişi ile sona erdi.