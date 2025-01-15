Çorum’da annesinin mezarını ziyarete giden genç esnaf aracında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Murat Çetin, annesinin mezarını ziyaret için Celilkırı mevkiinde ki mezarlığa gitti.

Çetin'i araç içerisinde hareketsiz halde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çetin'in silahla hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Murat Çetin'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çetin'in berberlik yaptığı öğrenildi.