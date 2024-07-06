Çorum'un Alaca ilçesinde gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı.

O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar ise büyük heyecan yaşadı.

Çorum'un Alaca ilçesinde gökyüzünde hareket halinde tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü.

Parçalar halinde ilerleyen cismi gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Kameraya yansıyan görüntülerde vatandaşların büyük heyecan yaşadığı görüldü.

Alaca ilçesinde Gıyasettin Yılmaz isimli vatandaş, “İlçeden köye geldiğimizde araçtan malzeme indirirken çocuklar, 'ışık geçiyor' dediler. Baktık, göktaşı, uydu olabilir dedik. Çocuğa hemen video çektirdim. Çok hızlı geçti. Sanki minareye çarpacak gibi geçti. Sonra köyün doğu tarafında kayboldu. Doğu tarafına ilerlerken parçalanıp gidiyordu” dedi.