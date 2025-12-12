Çorum’da çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Göktuğ Y. ile Emirhan B., Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi’nde karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Emirhan B., yanında bulunan tabancayla Göktuğ Y.’ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Göktuğ Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş mermi kovanı buldu.

Olay sonrası kaçan şüpheli Emirhan B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.