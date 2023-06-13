FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nce ‘1.Laparoskopik Canlı Cerrahi Kursu’ düzenlendi.

Kurs kapsamında Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Aydın tarafından ameliyathanede canlı cerrahi (Laparoskopik Radikal Nefrektomi) yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen katılımcılar ve ameliyatı online takip eden hekimler eş zamanlı soru-cevap ve interaktif şekilde ameliyatın kritik noktaları ile ilgili bilgi aldılar.

Kurs sorumlusu Doktor Aydın, Minimal İnvaziv Üroloji Derneği ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ortaklığında hastanede ilk kez canlı cerrahi eşliğinde kurs düzenlendiğini belirtti.

Beş farklı ilden araştırma görevlisi, uzman ve akademisyenin katılımıyla düzenlenen canlı cerrahi kursu açılışına Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk katıldı.

Düzenlenen kurs hakkında açıklamada bulunan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Baykam, kursun oldukça interaktif ve verimli geçtiğini söyledi.

‘ÜROLOJİ KLİNİĞİ TÜRKİYE’DEKİ SEÇKİN MERKEZLER ARASINDAKİ YERİNİ PEKİŞTİRDİ’

Canlı cerrahi operatörü Doç. Dr. Cemil Aydın ayrıca Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nın bölgede önemli bir merkez olduğunu, laparoskopik, onkolojik ve endoskopik taş cerrahileri ile bölge halkına hizmet verdiklerini ve her geçen gün Üroloji Kliniği’nin Türkiye’deki seçkin merkezler arasındaki yerini pekiştirdiğini ifade etti.