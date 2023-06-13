Çorum’un Sungurlu ilçesinde ‘Paşa’ adı verilen 1 ton ağırlığındaki kurbanlık 125 bin liraya alıcısını bekliyor.

İlçeye bağlı Aşağıfındıklı köyünde hayvancılıkla uğraşan Yusuf Bezeniroğlu ile oğlu Emrah Bezeniroğlu tarafından yetiştirilen 2,5 yaşındaki Simental cinsi boğa kurban bayramı öncesi satışa çıkarıldı.

Paşa’yı arpa ve besi yemiyle beslediklerini söyleyen Emrah Bezeniroğlu, boğanın fiyatını 125 bin lira olarak belirlediklerini ifade etti.

Küçüklüğünden itibaren Paşa’nın kendisinde olduğunu söyleyen Emrah Bezeniroğlu, “Şu anda Paşa 2.5 yaşında. Boğamız 1 tona yakın. Akşam sabah ben bunun hizmetini yapıyorum. Benimle durmadan oyun oynamak istiyor. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyorum. İnşallah hayırlı yerlere gider. Çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Ayrılığın vakti geldi” diye konuştu.