Çorum’da taksi ücretleri zamlandı.

Akaryakıta gelen zamlar, sigorta ve kasko ücretlerine yapılan zamlar ve yüksek enflasyon nedeniyle Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası tarafından taksi ücretlerine zam yapıldı.

Yapılan zamla birlikte taksi indi bindi ücretleri 150 TL, taksimetre açılış ücretleri ise 40 TL’den 50 TL’ye yükseldi.

Kilometre ücreti 35 TL'den 45 TL'ye çıktı.

Bir saat bekleme ücreti 270 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyatlar 25 Mart Salı gününden itibaren uygulanmaya başlandı.