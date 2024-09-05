Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Alpagut köyünde bir enerji firmasının 2003 yılından beri şlamp depoladığı bölge insan sağlığını tehdit eder hale geldi.

Konu İl Genel Meclisi’nde gündeme gelince Çevre Sağlık Komisyonu köye giderek incelemelerde bulundu.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Mehmet İpek, yer ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

60 dönümlük alanda maden atıkları pasa sahasının olduğu; maden atıkları pasa sahasının yaklaşık 2 dönümlük alanının üst örtü tabakasında çatlakların olduğu, bu çatlaklardan pasa sahasında örtü tabakası içinde bulunan maden atıklarının atmosfer ile temas halinde olduğu ve bu nedenle yanma riskinin bulunduğu, söz konusu alanda karbonmonoksit ve kükürt kokusunun bulunduğu tespit edildiğini belirten İpek, Köy halkının karbonmonoksit ve kükürt kokusundan duramadığını ifade ederek, geçici çözüm olarak firmanın Maden Atıkları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli düzenleme çalışmalarının işletme tarafından pasa döküm sahası olarak kullanılan bu alanın tamamının üzerinin çevresel riskleri önlemek amacıyla toprak tabaka ile kapatılması ve iş makineleri ile sıkıştırılma yapacağını ve bunun için firmaya 15 gün süre verildiğini söyledi.

Komisyon raporu üzerine bir konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da yel enerji firmasına tanınan 15 günlük sürenin takipçisi olacaklarını, halk ve çevre sağlığını tehdit eden konuyu bakanlık nezdinde çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Konu ile ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Sadettin Akgül, maden atıklarının olduğu alanın yakınlarda olan çukura doldurulması gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü ise, gereken yazışmaları yapıp takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.