FATİH BATTAR

Çorum’da kamyon kasasına tomruk yüklerken dengesini kaybederek düşen 52 yaşındaki Necip Uymaz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Necip Uymaz, İskilip’in Dereseki köyünde kamyona tomruk yüklerken dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan talihsiz adam bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş kazası sonucu hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi bugün Bayat’ın Lapa köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.