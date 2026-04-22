Anahtar Parti Çorum Merkez İlçe 1. Olağan Kongresi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Parti binasında yapılan ve tek liste ile gidilen kongrede, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algır, güven tazeleyerek göreve yeniden seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını; Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Sofuoğlu, Başkan Yardımcılığını Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Abdulkadir Kötüce, katip üyeliklerini; Burhan Surkun, Fatih Narsunlu, Hamit Kuştepe üstlendi.

Kongreye; A Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algır, Kadın Kolları Başkanı Tülay Ercan, ilçe başkanları, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.