Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü ile Osmancık Kaymakamlığı arasında “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacak.

2 KÖYDE 4 KİŞİ ÇALIŞACAK

Program kapsamında Osmancık Kaymakamlığı'na bağlı Hanefi köyü, Karalargüney köyü ve Osmancık merkezde toplam 5 kişi 5 ay boyunca istihdam edilecek.

Program 23 Haziran'da başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek.

İşe alınacaklar haftanın 6 günü çalışıp Pazar günü tatil yapacak.

BAŞVURULAR 10-14 HAZİRAN TARİHLERİNDE

Başvurular, 10-14 Haziran 2025 tarih aralığında alınacak olup, katılımcıların tamamı, 1'inci ve 2'nci liste ayrımına tabi tutularak,

geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre Osmancık Kaymakamlığınca oluşturulan komisyon tarafından liste yöntemi ile

belirlenecek.

Sonuç listeleri, 18 Haziranda İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecek.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 23:59'a

kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra "Online işlemler→iş arayan Toplum Yararına Programlar→TYP Başvuru" kısmından program numarasını (327001) yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. TYP'lerden 27.09.2017 tarihinden itibaren dokuz (9) ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır. TYP'den 9 aydan az faydalanmış olanlar da kalan süreleri kadar faydalanabileceklerdir. İŞKUR'un herhangi bir kurs veya programına (IUP/IEP/TYP) devam eden kişilerin başvurulan kabul edilmeyecektir.

TYP'lere program süresince Adres Kayıt Sistemine göre (AKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir.

Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği. mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir.

İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak, öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç), emekli ve malul aylığı almamak, iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir, son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek 5. kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.”