Çorum’un Sungurlu ilçesinde hortum sebebiyle evlerin hasar gördüğü köyde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, hasarın büyük olduğunu belirterek, "Hasar çalışmalarına başlanmıştır. İnşallah hiç kimseyi sıkıntıda bırakmayacağız" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu ilçesinde meydana gelen fırtına sebebiyle evlerin hasar gördüğü Oyaca köyünde incelemelerde bulundu. Vali Çalgan’a Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere eşlik etti.

Ekiplerden bilgi alıp vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Çalgan, daha sonra açıklamalarda bulundu.

60 hanenin bulunduğu köyde şu an yaklaşık 25 evde vatandaşların yaşadığını söyleyen Vali Çalgan, Bugün 14 Mayıs Perşembe günü. Sungurlu ilçemize bağlı Oyaca köyümüzdeyiz. 15.20 sularında bir hortum vakası yaşanmış. Saat 15.21’de 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapılıyor. Çağrı gelir gelmez ilgili kurumlarımızın tamamı buraya geldi. Jandarma, AFAD, Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü ambulansları, Sungurlu Belediyemizin iş makineleri ve itfaiye ekipleri, İl Özel İdaremiz olarak hepimiz buradayız. Köyümüz 60 hane. 20-25 hanesi mevsim itibarıyla dolu. Diğer vatandaşlarımız başka şehirlerde. Ciddi bir hasar var. Bu bölgede zaman zaman bu derecelerde vakalar son yıllarda olmaya başlamış. 2019 yılında Çorum merkezde bir hortum vakası yaşanmış. Bugün aynı hadise bir iki köyümüzde daha yaşanmış. Oradaki hasar şükürler olsun bu kadar büyük değil. Hasar büyük ama sevincimiz o ki can kaybımız yok çok şükür" dedi.

Yaralıların durumuyla ilgili de bilgi veren Vali Çalgan, "4-5 yaralımız var. 3’ü buraya gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. 2 tanesi tedbiren hastaneye götürüldü" diye konuştu.

Vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını dile getiren Çalgan, "Hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımızla beraberiz. Hasar çalışmalarına başlanmıştır. İnşallah hiç kimseyi sıkıntıda bırakmayacağız. Süratla yararları saracağız" diye konuştu.

Köyde şu an 47 vatandaşın yaşadığını ve vatandaşların barınma sorunun bulunmadığını dile getiren Vali Çalgan, vatandaşların kendi istekleriyle köy konağı ve köydeki sağlam kalan evlerde kalacağını ifade etti.