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Tarihi Şehir Meydanı projesi kapsamında dün Ulucami yanındaki Ziraat Bankası'nın yıkımı gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası'nın yıkımına vatandaşların ilgisi de büyük oldu.

Miili sporumuz olan iş makinesi izlemek için vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. 7'sinden 70'in gün boyu binanın yıkımını izlemeye gelen vatandaşlar, Ziraat Bankası'nın yıkım anına şahit oldu.

Tüm Türkiye genelinde olduğu Çorum'da iş makinesi izlemek milli spor olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Çorum Belediyesi Bedesten inşaatı başladığına vatandaşlar inşaat alanını izlemesi için Şantiye İzleme Alanı kurmuş, sosyal medyada gündeme oturmuştu.