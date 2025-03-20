Çorum'da Obruk Barajı'nda su ürünleri denetimi ve kontrolü yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Özcan Polat'ı darp eden İ.T isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Mart'ta Obruk Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su ürünleri denetimi ve kontrolü yapan Su Ürünleri Mühendisi Özcan Polat, balıkçı İ.T tarafından saldırıya uğradı.

Yaralanan Özcan Polat, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan olayın ardından Özcan Polat, kendisini darp eden balıkçıyı şikayet etti.

Kısa süre sonra yakalanan saldırgan gözaltına alındı.

Ardından mahkemeye çıkarılan İ.T'nin görevini yapmaya çalışan kamu görevlisini darp etmekten tutuklandığı öğrenildi.