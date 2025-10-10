İçerisinde öğrencilerin bulunduğu halk otobüsü ile belediye kamyonu çarpıştı.

Bugün Fatih Caddesi'nde Karakeçili Muhtarlığı önünde meydana gelen kazada, etkinliğe giden ilkokul öğrencilerinin bulunduğu halk otobüsü, kamyon ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.