Erkekler 1. Voleybol Ligi üçüncü hafta maçında Sungurlu Belediyespor deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’a 3-0 mağlup oldu. Temsilcimiz rakibi önünde ilk sette başa baş oynarken verilen iki anlamsız kırmızı kartla direnci düştü ve rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Baş antrenör Mustafa Özdemir maçın tecrübesiz hakemlerinin maçın önüne geçtiğini ve skoru belirlediğini söyledi.

Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk seti beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu. Skor 20-20 iken hakemin kararına itiraz edilmesi sonucu maçın hakemi peş peşe iki kırmızı kart gösterdi ve biranda skoru ev sahibi takım lehine 22-20 oldu. Maçın kader anı bu kararlar oldu ve bu seti evsahibi takım 25-21 kazandı.

İkinci sette bu moral bozukluğu ile oyundan düşen Sungurlu Efeleri seti 25-10 kaybetti. Üçüncü sette teknik heyetin toparlaması ile maça ortak olmak isteyen temsilcimiz özellikle takım kaptanının kırmızı kart görmesi nedeni ile bunun eksikliğini çok hissetti ve seti 25-20 maçıda 3-0 kaybetti.

Maçı tribünde izleyen Sungurlu Belediyespor Kafile Başkanı Ahmet Karaman yardımcı antrenör Yunus Emre Özyurdakul ile kaptan Gökhan Çatal salon dışına çıkartıldı. Baş antrenör Mustafa Özdemir çok tecrübesiz hakemlerin çaldığı düdüklerle maçın kaderini belirlediklerini söyledi.

Geçtiğimiz yılda bu ligde oynayan diğer takım hocalarından Kocaelinde hakemlerin misafir takımı baskı altına aldığını oyuncuların oyuna odaklanmasına engel olduklarını duyduklarını ancak bu kadarını beklemediklerini söyleyen Özdemir ‘Bir maç 25 dakika oynamadan durabilirmi. Maçın yardımcı hakemi üç set boyunca bir kez düdük çalmaz mı. Değişen kurallardan haberi olmayan tecrübesiz hakemleri kınıyor rakibimizi galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum.

Maç sonunda Federasyon Başkanımız ile görüştüm ve yaşadıklarımızı anlattı şikayetimi dile getirdim. 1. lige tecrübeli hakem verilmesinı istedim. Oda olayı araştıracağını söyledi ancak tek eksiğimiz ise maçı kayıt altına almamamız oldu.

Sezon başı hedefimiz belli bu hedefe ulaşmak için lmücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Toparlanacağız çünkü pazar günü zorlu bir maç daha bizi bekliyor. Bu konuda çok şanssızız. Ligden çekilen takımlarla oynayan rakipler bizimle oynuyor. Kocaeli bir maçla bizim karşımıza çıktı. Düzce takımı hafta içi oynamadı bize dinlenmiş gelecek. Tabiki bunlar mazeret değil biz hedefe ulaşmak için tüm mücadelemizi vereceğiz’ dedi.