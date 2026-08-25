İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uygulanacak Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, okullarda temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 526 kişi alınacak.
Başvurular 27-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Çalışma programı 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak, 5 Mart 2027 tarihinde sona erecek.
TYP kura çekimi 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 09.00'da Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenecek.
Başvurular; İŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR E-Şube ve Alo 170 üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Muhabir: Haber Merkezi