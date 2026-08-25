Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından gençlerin üniversite sınavına hazırlık sürecine destek olmak amacıyla düzenlenecek olan 2026-2027 dönemi YKS hazırlık kurslarına başvurular 31 Ağustos'ta başlıyor.

Çorum Belediyesi, gençlerin üniversite sınavına hazırlık sürecine destek olmak amacıyla bu yıl da YKS hazırlık kursları düzenleyecek.

Gençlik Merkezleri bünyesinde gerçekleştirilecek kurslara öğrenciler, kurs öncesinde yapılacak sınavla kabul edilecek.

Kurslara giriş için yapılacak sınav, 8 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler, 9-12 Eylül tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Kurslarda dersler ise 14 Eylül’de başlayacak.

YKS hazırlık programında öğrencilerin sınava daha kapsamlı hazırlanabilmeleri amacıyla haftalık 30 saat ders, etüt çalışmaları, soru çözümleri, 40 deneme sınavı, öğrenci takip sistemi ve tercih danışmanlığı gibi destekler sunulacak.

Çorum Belediyesi’nin YKS hazırlık kurslarına 40 sayısal, 40 eşit ağırlık ve 24 TYT öğrencisi olmak üzere toplam 104 öğrenci alınacak. Kurs öncesinde yapılacak sınava girmek isteyen adaylar, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Çorum Belediyesi Online Başvuru Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.