Türkiye’de 2020-2023 yılları arasındaki ölüm istatistikleri yayınlandı.

Türkiye genelinde 2023 yılında ölüm sayısı yüzde 4.1 artarken, Çorum’da ölü sayısı bir önceki yıla oranla düştü.

Çorum’da ölümlerin en sık nedeni ise dolaşım sistemi hastalıkları olurken, solunum sistemi hastalığı ölümlerinde de artış dikkat çekti.

Türkiye’de ölüm sayısı 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020-2023 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, ölüm sayısı 2022 yılında 505 bin 269 iken 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu. Ölen kişilerin 2023 yılında yüzde 53,9'unu erkekler, yüzde 46,1'ini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2022 yılında binde 5,9 iken 2023 yılında binde 6,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düşerken 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düştü. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2023 yılında binde 18,0 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Kahramanmaraş, binde 10,6 ile Kastamonu izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,0 ile Batman ve Van izledi.

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023 yılında yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı yüzde 12,3 oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 oldu.

Bebek ölüm sayısı, 2022’de 9 bin 555 iken 2023 yılında 9 bin 575 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2022 yılında binde 9,2 iken 2023 yılında binde 10,0 oldu. Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2022 yılında 11,2 iken 2023 yılında binde 14,5 oldu.

2020 yılında 4 bin 934 kişinin öldüğü Çorum’da 2021 yılında 4 bin 995, 2022 yılında 4 bin 743 ve 2023 yılında ise 4 bin 413 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 2 bin 389’unun erkek, 2 bin 24’ünün ise kadın olduğu belirtildi. 2023 yılında Çorum’da 39 bebek ölürken, bebek ölüm hızı ise 8.8 oldu. 2023 yılında 26’sı erkek 29 kişinin intihar ederek hayatını kaybettiği Çorum’un kaba ölüm hızı ise 8.4’e geriledi.

Ayrıca Çorum’da ölen 4 bin 413 kişinin Bin 855’i dolaşım sistemi hastalıklarından, 534’ü kötü huylu tümörlerden, 815’i solunum sistemi hastalıklarından, 115’i sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından, 110’u iç salgı bezi beslenme ve metabolizma bozukluklarından, 157’si dışsal yaralanma ve zehirlenmeden, 3’ü COVİD-19’dan, 522’si diğer nedenlerden ve 302’si ise bilinmeyen nedenlerden hayatını kaybetti.