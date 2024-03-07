Demokrat Parti(DP) Çorum Belediye Başkan Adayı Murat Teryaki gazetemizi ziyaret etti.

DP İl Başkanı Ahmet Damar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç ve İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Erdal Odabaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Adayı Murat Teryaki vaatleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Evi olmayan vatandaşlara Belediye olarak ev yapmak şartıyla arsa tahsis edeceklerini belirten Teryaki, “Arsa bizden ev onlardan olacak. Ayrıca sadece emekli maaşı ile evini geçindiren emeklilerimize ‘Çorum 19’ kartı vererek, her ay 5 bin lira destek vereceğiz” dedi.

Hayvancılıkla uğraştığını belirten Teryaki, hayvan pazarının da güvenilik, giriş-çıkış saatleri ve ücretlerle ilgili sorunlarının olduğunu, bu sorunları da çözeceklerini söyledi.