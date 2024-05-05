Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşanan kazada çekim yapan gazeteciye polis memurunun sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Kaza yerine görevli olarak gelen trafik polis memurunun, o sırada kazayı 'Çorum Haberleri' mecrasından canlı yayınla aktaran ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan akredite Sarı Basın Kartı Sahibi Gazeteci Erol Taşkan'a yönelik tavrı şaşırttı.

Polis memuru özetle; 'Sen neyin kaydını yapıyorsun, Biz görünmeyelim, ben resmimin orada görünmesini istemiyorum. Bizi de çekiyorsun, polis memuru olarak benim rızam yok ama. Ben bu işle meşgulüm, kısadan al bitir. İki saattir çekiyorsun. Ben sana bir şey demiyorum. Biz ne için burada bulunuyoruz. Ben polis memuruyum, vatandaş değilim. Kısadan çeker bitirirsin. 5 dakikadır çekiyorsun. Gazeteci olabilirsin, ben istemiyorum, keser misin görüntüyü. Kesip bitirir misin lütfen. Ekip çağırmak zorunda kalacağım. Kendimin orada görünmesini istemiyorum. Yüzümü flu yaparsın o zaman. Ben anlatamıyorum. Flulaştır diyorum." şeklinde konuştu.

TAŞKAN: SADECE İŞİMİ YAPIYORUM

Gazeteci Erol Taşkan ise, kaza yerini canlı yayınla sıcak görüntülerle aktardığını, kamu görevi yaptığını, haberin unsurlarını tamamlamak için yayın yapacağı süreyi polisin değil, doğal olarak kendisinin belirlemek durumunda olduğunu söyledi. Taşkan, kendisine yayının süresi ve durdurulması için itiraz eden polis memurunu görüntüye almak gibi bir kastı olmadığını, sadece kaza yerini görüntülediğini, görevlilerin görevini engellemediğini, sadece işini yaptığını ifade etti.

Taşkan, kaza haberini okurlarına aktardıktan sonra olay yerinden ayrıldı.