Karacaköy Muhtarı Salih Biçer ile kardeşi Adem Biçer’in sahibi olduğu “Karaca Tandır Kebap” hizmete girdi.

Karaca Tandır Kebap, Çepni Mahallesi İnkılap Sokak Numara 11 (Sobacılar Arastası girişi) adresinde hizmet vermeye başladı.

'TANDIR BİZİM İŞİMİZ'

“Tandır kebap bizim işimiz” diyen tandır ustası Adem Biçer, kalite ve lezzet düşkünü herkesi “Karaca Tandır Kebap”a beklediğini söyledi.

CUMA GÜNÜ AÇILIŞ YAPILACAK

Biçer, ayrıca 10 Mayıs Cuma günü saat 14.00’de yapacakları açılışlarına da tüm Çorumluları davet etti.