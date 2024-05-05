Çorum Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı bugün yapılacak. Gündemde Güney Kore ziyareti var.

Belediye Meclisi salonunda saat 15.00’da başlayacak olan toplantıda 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.

Toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri ise şunlar:

“2023 yılı bütçe kesin hesabı ve İdare taşınır yönetim hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi. Beltur Kültür Turizm Ticaret A.Ş.’ye sermaye artırımı. Yurt dışı geçici görevlendirme. Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi. Çorum merkezde bulunan muhtarlıklara destek verilmesi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Kadro iptal ve ihdası ile Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Kadro iptal ve ihdası ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Analitik Bütçe Sınıflandırılması (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü). Analitik Bütçe Sınıflandırılması (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü). Analitik Bütçe Sınıflandırılması (Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü). Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne aktarma yapılması. Cadde sokak ismi verilmesi ve değiştirilmesi. Bazı mahallelerde sınır değişikliği yapılması. Şehir Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğinin revize edilmesi. Kent Konseyine üye seçilmesi. Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Mecitözü Belediyesi ile ortak hizmet proje yapılması.”

Öte yandan gündem maddeleri arasında bulunan yurt dışı görevlendirme başlığı kapsamında, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi'nin 2017 yılında imzalanan protokolle kardeş şehir ilan ettiği Güney Kore’nin Gimhae şehrine ziyaret düzenleniyor. Kardeş kent Gimha'dan bir heyet daha önce Çorum'u ziyaret etmişti.

Ziyarete Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel ve Fatih Özüyağlı ile Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin'in katılacağı öğrenildi.