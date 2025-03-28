Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için bayramın 1. ve 2. günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın her bayram olduğu gibi bu bayramda da yanındayız. Ramazan Bayramı'nın ilk 2 günü belediye otobüslerimiz ücretsiz olarak hizmet verecek. İlk gün seferleri saat 09.00'da, ikinci gün seferleri ise saat 08.00'de başlayacak. Üçüncü günden itibaren toplu taşımada normal sefer saatleri geçerli olacak. Ulaşım Hizmetleri'nin yanı sıra, Zabıta, Su ve Kanalizasyon İşleri, Mezarlık ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bayram boyunca sahada olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileriz."