Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının ardından bu gece itibarıyla oto gaza 24 kuruş zam geldi.

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta yeni bir zam daha geldi.

OTOGAZ 14 LİRAYI AŞTI

Bu gece itibarıyla itibaren oto gazın litre fiyatı 24 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın fiyatı Çorum'da 14 lira 48 kuruşa çıktı.

SON 2 AYDA BENZİNE YÜZDE 70, MOTORİNE YÜZDE 75 ZAM GELDİ

Son iki ayda akaryakıt fiyatları neredeyse 2 kat arttı. 2 ay önce 20 liradan satılan benzin bugün 36 lirayı, 19 liradan satılan motorin ise 34 lirayı aştı. Bu süreçte bezinin fiyatı yüzde 70, motorinin ise yüzde 75 arttı.