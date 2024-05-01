Türkiye genelinde olduğu gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen kutlama programı Saat Kulesi’nde gerçekleştirildi.

Piribaba önünde toplanan grup, sloganlarla Hürriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

İşçi bayramı kutlamalarına başta sendikalar olmak üzere demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler de kitlesel bir şekilde destek verdi.

1 Mayıs mitingine Türk İş, Yol-İş, DİSK-Emekli Sen, DİSK-Sosyal-İş, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, BES, SES ve Tüm Bel-Sen, CHP, EMEP, Yeşil Sol Parti gibi bir çok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Kutlama programında Birleşik Metal İş Sendikası İşçi Temsilcisi Abdurrahim Birin, Türk İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz ve Birleşik Kamu İş İl Temsilcisi Selim Bozkurt birer konuşma yaptı.

DİSK Emekli-Sen Çorum İl Temsilcisi Hikmet Aydın; “1 Mayıs’ı milyonlarca emekçinin açlık sınırının altında, milyonlarcasının da yoksulluk sınırının yarısı kadar ücretlerle yaşamını sürdürmeye çalıştığı koşullar içinde kutluyoruz” dedi.

Emeklilerin 10 bin liraya mahkum edildiğini, genç işsizliğin derinleştiğini, esnafın kazanamadığını, çiftçinin üretemediğini kaydeden Aydın, zenginin daha zengin olduğu, bankaların kasalarının dolduğu, şirketlerin kamu ihaleleriyle beslendiği, ülke kaynaklarının bir avuç sermayeye aktarıldığını söyledi.

TÜRK İŞ İl Temsilcisi İhsan Üçtepe ise işçiler olarak “vergide adaletin sağlanmasını”, “işçilere özgürce örgütlenme imkanı verilmesini”, “emekçilerin haklarının korunup geliştirilmesini”, “yoksulluk sınırının üstünde bir asgari ücret verilmesini” istediklerini söyledi.

Konuşmasında çocuk işçiliğine de değinen Üçtepe, “Çocukların çalıştırılmasındaki en büyük nedenlerden biri yoksulluk ve eğitimsizliktir. Erken yaşta çalışmaya başlayan çocukların, kendi yaşıtlarıyla oynayıp, eğlenip güven içinde öğrenimlerini sürdürmelerini istiyoruz” dedi.

KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ile Birleşik Kamu-İş İl Başkanı Selim Bozkurt da kutlamalar kapsamında birer konuşma yaparak işçi sınıfının yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

TAHTASIZ İÇŞİLERLE HALAY ÇEKTİ

Konuşmaların ardından kutlamalara katılanlar müzikler eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz da işçilerlele birlikte halay çekti.

1 MAYIS’A SIKI GÜVENLİK TEDBİRİ

Türk-İş, KESK ve DİSK öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları için alanına giren vatandaşların üzerleri polis tarafından arandı.

1 Mayıs’ın kutlanacağı alan olan Hürriyet Meydanı’na sloganlar atarak 1 Mayıs’ı kutlamak için alana giriş yapanlar, polisler tarafından arandıktan sonra alana alındı.