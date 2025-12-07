AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir dizi ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Milletvekili Ahlatcı'ya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Başkan Yardımcısı Recep Özkaya ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Gömeç de eşlik etti.

Milletvekili Ahlatcı ve beraberindeki heyet, özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek emekleri için teşekkür etti.

Program kapsamında Başhekim Doç. Dr. Muhammet Gömeç makamında ziyaret eden Ahlatcı, hastanedeki çalışmalar, yeni hizmetler ve sağlık yatırımları hakkında detaylı bilgi aldı.

Başhekime ve tüm sağlık çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür eden Ahlatcı, "Hemşehrilerimize daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.