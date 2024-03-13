Ramazan sofralarının lezzeti Ramazan pidesine vatandaşların ilgisi yüksek oldu.

Çorum'da 270 gram susamlı yumurtalı pidenin fiyatı 15 liradan, 270 gram susamsız yumurtasız 12 liradan satılırken Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 270 gramlık yumurtalı-susamlı pide fiyatını 10 TL’den satıyor.

Önlerinde uzun pide kuyruklarının oluştuğu pideciler Ramazan ayının ilk günlerindeki yoğunluktan dolayı mutlular.

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da bazı pide salonları sahura kadar hizmet veriyor.

İlimizde faaliyet gösteren pide fırınları Ramazan sofralarının lezzeti pideleri büyük özenle hazırladıklarını belirtirken bu mübarek ayla özdeşleşen Ramazan pidesi iftar ve sahur sofralarımızda yerini alıyor.

ÜÇ KARDEŞLER PİDE SALONU

15 yıldır pide sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Üç Kardeşler Pide Salonu sahibi Kemal Köle, "Ramazan ayı için personelimizi ayarladık. Unlarımız ve susamlarımız hazır. Gün içerisinde akşama kadar pide pişirdiklerini söyledi. Ramazan ayında herkesin sıcak pide tüketmek istediğine dikkati çekerek, "Ramazan senede bir ay. Bu yüzden vatandaşlarımız bu ayı iple çekiyor. Bizde Üç Kardeşler Pide olarak kaliteden ödün vermeden kaliteli un, kaliteli malzemeler ile leziz ramazan pidesi üretiyoruz, mübarek ay boyunca sahura kadar açık olacaklarını belirten Köle, içli pide yapımı ile de sahur sofralarına lezzet kattıklarını kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri ile Çöplü Mahallesi Uç Sokak No:47/B de hizmet verdiklerini belirterek Çorum halkını leziz pide çeşitlerini tatmaya beklediklerini söyledi.

MERT PİDE SALONLARI

2004 yılından günümüze Çorum’da Ata Caddesi 63/A ve Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı arkasındaki 2 şubesiyle hizmet veren Mert Pide Salonu sahipleri Ercan Şişli ve Fatih Şişli de tüm Çorum halkının Ramazan ayını kutladıklarını belirterek; “ Mübarek Ramazan ayı boyunca 24 saat açığız. Vatandaşın Ramazan ayında sıcak ve taze pide yemesi için pidesiz kalmaması için elimizden geleni yapacağız. İçli pide yapımı ile sahurda da hizmet verdiklerini belirten Şişli; ev ve iş yerlerine paket servisi yaptıklarını belirtti.

ÖZ FATİH PİDE SALONU

Fatih Sultan Mehmet Camii yanında faaliyet gösteren Mimar Sinan Mahallesi’nin vazgeçilmez pidecisi olan Öz Fatih Pide Salonu’nda da Ramazan ayı bereketi yaşanıyor.

İşletme olarak sahura kadar açık olduklarını ramazan pidesinin yanında; kıymalı, kuşbaşılı, sucuklu, kaşarlı, ıspanaklı pide çeşitleri ile hizmet verdiklerini belirten Ahmet-Sefa Kebir, Ramazan sofralarının lezzeti pide çeşitlerini Mimar Sinan sakinlerine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek tüm Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerifini kutladı.

SEFA PİDE & LAHMACUN SALONU

Buhara Evler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:27/B’de (Buhara Kız MTAL yanı) faaliyet gösteren Sefa Pide & Lahmacun Salonu sahibi Turgut Aydemir’de Ramazan ayının tüm İslam Alemine bolluk ve bereket getirmesini diliyoruz, bu mübarek ayda Ramazan pidesi yanı sıra kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı, sucuklu, karışık, ıspanaklı pide çeşitleri ile de sahura kadar hizmet verdiklerini ve ev iş yerlerine paket servislerinin bulunduğunu söyledi.

İDEAL PİDE SALONU

Ulukavak Mahallesi Akpınar Sokak No:6/A (Halk Eğitim arkası)da hizmet veren İdeal Pide Salonu sahibi Murat Taşıyan’da on bir ayın sultanı Ramazan ayına yakışan lezzette pide çeşitleri ile hizmet verdiklerini belirterek ramazan pidesi satışının saat 15:00’te başlayıp iftar saatine kadar sıcak leziz bir şekilde sofralarda yer aldığını söyledi. Taşıyan Cuma ve Cumartesi geceleri sahura kadar açık olduklarını belirterek hafta sonları sahurda müşterilerine hizmet verdiklerini belirtti.

KARDEŞLER PİDE SALONU

Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesinde faaliyet gösteren Kardeşler Pide Salonu sahibi Mustafa Bıyık 50 yıllık sektör tecrübesi ile hizmet verdiklerini belirterek mübarek Ramazan ayının vazgeçilmezi pideleri Çorum halkına sunduklarını iftar saatine kadar sıcak leziz pide üretimi yaptıklarını söyledi. Bıyık sahurda hizmet vermediklerini de belirtti.