Çorum'da belediyenin sosyal tesislerinde görevlendirilmek üzere üniversite öğrencilerine yönelik 30 part-time garson (servis elemanı) kadrosu açıldı.

İşe alımlar, Çorum Beltur Kültür Turizm Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılacak.

Başvurular 5 Ekim'de sona erecek.

Başvurular, sadece www.cokis.com.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak.

Müracaat Koşulları

Aktif üniversite öğrencisi olmak.

İşin süresi On(10) ay olup üniversite öğrencilerine yöneliktir.

Çorum'da ikamet etmek.

18-30 Yaş Aralığında olmak

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak, vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak, kamusal haklan kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarıca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, Güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlananların işe başlayıp başlamadıklarına bakılmaksızın iş sözleşmeleri, işveren tarafından tek taraflı feshedilecektir.