Çorum’da bina temizlik hizmeti sunan firmalar da fiyat tarifesine geçti.

Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası’na kayıtlı temizlik firmaları için çıkarılan yeni tarifeye göre bir binanın haftada bir temizliği 160 lira oldu.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ta bir araya gelen temizlik firma sahiplerine yeni tarifeleri ÇESOB Başkanı Recep Gür, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Oda yöneticileri Sefa Gürbüz ve Selim Turpçu tarafından verilirken, aynı zamanda oda tarafından üyelere özel olarak çıkarılan indirim kartları da dağıtıldı.

Yeni tarifelerin tüm temizlik firmalarına hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Birlik Başkanı Recep Gür, temizlik firmalarından işlerini düzenli ve iyi yapmalarını istedi. Çıkarılan tarifeye tüm firmaların uymasını temenni eden Gür, günümüzde ekonomik şartların ağırlaştığını, bunun için herkesin emeğinin hakkını alması gerektiğini dile getirdi.

Firmalardan fiyatta değil de kalitede ve daha güzel hizmette birbirleriyle yarışmalarını isteyen Başkan Gür, merdiven altı çalışanlarla da hep birlikte mücadele etme tavsiyesinde bulundu. Bina yöneticilerine de seslenen Gür, apartman temizlik işlerini işin ehline vermelerini, vergi ve oda kaydı bulunan firmaları tercih etmelerini isteyerek, kayıtlı esnafların binalara giriş ve çıkışlarının daha güvenli olacağını sözlerine ekledi.

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan ise, oda üyesi tüm temizlik firmalarına yeni fiyat tarifelerinin hayırlı olmasını temenni ederek, bol ve bereketli kazançlar diledi.