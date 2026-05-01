Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün, emeğin, alın terinin ve toplumsal dayanışmanın önemini hatırlatan anlamlı bir günü olduğunu belirtti.

Üretimin, hizmetin ve toplumsal refahın temelinde yer alan emek, sürdürülebilir ve adil bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade eden Erol Afacan, “Sağlık hizmetleri, doğası gereği fedakârlık, özveri ve kesintisiz çalışma gerektiren bir kamu hizmetidir. Bu hizmetin önemli bir parçası olan eczacılar, ilaca erişimin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının desteklenmesi ve halk sağlığının korunması noktasında büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Eczacılık mesleği; yalnızca bir sağlık hizmeti sunumu değil, aynı zamanda toplum sağlığını önceleyen kamusal bir görevdir. Ancak günümüz koşullarında sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı ekonomik, mesleki ve yapısal sorunlar, emeğin karşılığının tam anlamıyla alınmasını güçleştirmektedir.

1 Mayıs vesilesiyle; emeğin değerinin korunması ve güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının ekonomik ve mesleki haklarının iyileştirilmesi, daha adil, sürdürülebilir ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanması gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Toplumsal dayanışmanın güçlendiği, emeğin hak ettiği değeri bulduğu bir gelecek temennisiyle, başta eczacılarımız olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)