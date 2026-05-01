Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, yaptığı açıklama ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

1 Mayıs’ın, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesi olan anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Ceyhan Baran, “Bu özel gün, yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda çalışanların hak mücadelesinin, birlik ve beraberliğinin en güçlü ifadesidir. Yıllar boyunca işçiler, daha adil çalışma koşulları, insanca yaşam ve hak ettikleri değeri görmek için büyük mücadeleler vermiştir” dedi.

1 Mayıs’ın, mücadelenin hatırlandığı ve emeğe saygının en yüksek sesle dile getirildiği bir gün olduğunu ifade eden Ceyhan Baran, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Toplumların gelişmesinde en büyük pay, hiç şüphesiz çalışan insanların emeğine aittir. Fabrikalarda, tarlalarda, ofislerde ve hayatın her alanında çalışan emekçiler, hayatın devamlılığını sağlayan en önemli unsurdur. Bu nedenle, emeğin değerini bilmek, çalışanların haklarına saygı göstermek ve daha iyi koşullar için birlikte hareket etmek büyük önem taşır. 1 Mayıs, sadece geçmişte verilen mücadeleleri anmak için değil, aynı zamanda geleceğe daha umutla bakabilmek için de bir fırsattır. Bu gün, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirirken, toplumda adalet ve eşitlik bilincinin artmasına da katkı sağlar. Emek olmadan üretim, üretim olmadan da kalkınma mümkün değildir. Bu anlamlı günde, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve emeğin karşılığını aldığı daha güzel yarınlar diliyorum.”

