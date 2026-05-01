Vali Ali Çalgan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“Ülkemizin kalkınması, ekonomimizin büyümesi ve toplumsal refahın artması için gece gündüz demeden çalışan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” diyerek mesajına başlayan Vali Ali Çalgan, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birlik, dayanışma ve emeğe saygının simgesi olan 1 Mayıs, üretimin ve kalkınmanın temel gücü olan işçi ve emekçilerin alın terinin, özverisinin ve emeğinin değerinin bir kez daha vurgulandığı son derece anlamlı bir gündür” dedi.

Çorum’un, sahip olduğu üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve gelişen yatırım ortamıyla ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Ali Çalgan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu gelişimin en büyük mimarı ise hiç şüphesiz fedakârca çalışan, üreten ve değer katan emekçilerimizdir. Onların alın teriyle yoğrulan emeği, ilimizin gücünü ve geleceğe dair vizyonunu ortaya koyan en kıymetli değerlerimiz arasında yer almaktadır. Emekçilerimizin özverili gayretleri, yalnızca üretime değil aynı zamanda ülkemizin sosyal barışına, birlik ve beraberliğine de önemli katkılar sağlamaktadır. Onların emeği, geleceğe güvenle yürüyen güçlü bir Türkiye’nin en sağlam teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; emeğiyle değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün dostluk, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularını daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Emekle büyüyen, alın teriyle güçlenen bir Türkiye için çalışan herkese sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.”