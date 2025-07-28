Çorum’un Alaca ilçesinde termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Türkiye genelinde Afrika sıcakları etkisini gösteriyor.

Çorum’un Alaca ilçesinde dün termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Rekor sıcaklık, hem günlük yaşamı olumsuz etkiledi hem de sağlık uyarılarını beraberinde getirdi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Sıcaklığın en yoğun hissedildiği saatlerde Alaca’da cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. Vatandaşlar, güneş ışınlarından korunmak için gölgelerde kalmayı ya da evlerinden çıkmamayı tercih etti.

Bazı esnaflar dükkanlarını erken kapatırken, dışarıda çalışan işçiler zor anlar yaşadı.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yerel sağlık kuruluşları, sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. MGM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“11.00 – 16.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalı, bol sıvı tüketilmeli ve doğrudan güneş ışığına maruz kalınmamalıdır.” (Haber Merkezi)