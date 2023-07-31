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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu aracı, Çorum’da gelin arabası oldu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam aracı TOGG, gelin arabası oldu.

TOGG, düğünden önce süslenerek, Enes ve Nisanur Acı çiftinin gelin arabası olarak hizmet verdi.

Genç çiftin düğün törenine katılan Başkan Aşgın, TOGG makam aracını damat Enes Acı’ya takdim etti. Enes ve Nisanur çifti TOGG ile Çorum turu atarak düğün alanına geldi.

TOGG kullanmanın heyecanını yaşayan genç çift, Başkan Aşgın’a jestinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek; “TOGG ilk kez bir gelin ve damatla buluştu. Çok da yakıştı. Gençlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum.” dedi