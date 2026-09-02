Çorum-Ankara karayolu 12. km'sindeki atıl durumdaki un fabrikası icradan satışa çıkarıldı.
Muhammen bedeli 30 milyon 161 bin lira değerindeki 5 katlı un fabrikası, 21 Ekim'de ihale yoluyla satılacak.
Toplam 975 metrekare büyüklüğündeki fabrika ve 1.470 metrekare büyüklüğündeki 6 katlı un deposu yanında 3 adet yardımcı depo, sundurma, 250 kVA trafo tesisi, 3 adet aktif su kuyusu, çelik silo temelleri, su havuzları, saha betonu, ihata duvarı ve çeşitli ağaçlarda ihale kapsamında satışa sunuldu.
Muhabir: Fatih Battar